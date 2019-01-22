В спортзале школы в Петербурге 11-летние дети надругались над сверстницей

Санкт-Петербург, 22 января. В одной из петербургских школ двое 11-летних учеников в спортзале надругалась над сверстницей. Об этом рассказала мать потерпевшей. Заявление в полицию поступило 21 января.

Жительница Петербурга рассказала, что над ее 11-летней дочерью надругались двое подростков. Как пишет издание «Невские новости», мальчики того же возраста, что и потерпевшая. Известно, что все произошло в спортзале. Полиция назначила по данному факту проверку.

Ранее сообщалось, что школьный слесарь-педофил надругался над семилетней девочкой в Петербурге. В отделение правоохранительных органов обратился 39-летний житель Калининского района, который сообщил, что его дочь изнасиловали напротив забора общеобразовательного учреждения. Под