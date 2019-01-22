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Подозреваемых в убийстве мужчины задержали в Красном селе

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Подозреваемых в убийстве мужчины задержали в Красном селе

Красное село, 22 января. Сотрудники полиции в Красном селе задержали преступников, которые насмерть забили мужчину.

Троих мужчин задержали по подозрению в причинении тяжких повреждений мужчине, который позже скончался. Известно, что жестокое избиение было совершено во время разгоревшегося конфликта. Труп человека нашли в квартире 17 января.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что задержанные напали на погибшего и начали избивать его руками и ногами. В настоящее время проводится расследование, возбуждено уголовное дело, сообщают «Невские новости».

Автор: Алексей Громов
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