Пьяного молодого человека с ножевым ранением госпитализировали в Петербурге
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Санкт-Петербург, 22 января. Молодого человека с отравлением алкоголем и ножевым ранением живота доставили в понедельник в одну из петербургских больниц. Об этом рассказали в правоохранительных органах северной столицы.
Отмечается, что полиция начала проверку по данному факту. В ведомстве уточнили, что у 18-летнего молодого человека диагностировали рану в передней брюшной стенки. Кроме того, у него выявлено острое отравление спиртосодержащей жидкостью.
Как пишут «Невские новости», сейчас полиция выясняет обстоятельства получения травмы. Ранее тело мужчины с ножевым ранением нашли на в