Пьяного молодого человека с ножевым ранением госпитализировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 января. Молодого человека с отравлением алкоголем и ножевым ранением живота доставили в понедельник в одну из петербургских больниц. Об этом рассказали в правоохранительных органах северной столицы.

Отмечается, что полиция начала проверку по данному факту. В ведомстве уточнили, что у 18-летнего молодого человека диагностировали рану в передней брюшной стенки. Кроме того, у него выявлено острое отравление спиртосодержащей жидкостью.

Как пишут «Невские новости», сейчас полиция выясняет обстоятельства получения травмы. Ранее тело мужчины с ножевым ранением нашли на в