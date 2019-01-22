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Труп неизвестного мужчины нашли в парадной дома в Петербурге

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Труп неизвестного мужчины нашли в парадной дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 января. Тело неизвестного мужчины нашли в парадной дома в Петербурге.

Труп мужчины с внешними признаками насильственной смерти обнаружили 21 января около 04.00 на лестничной площадке шестого этажа жилого дома по улице Руставели.

У мужчины на руках обнаружили ссадины, а на брюшной полости — гематому, передают «Невские новости».

В настоящее время выясняются точные причины смерти мужчины, труп направили в морг. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства смерти неизвестного.

Автор: Алексей Громов
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