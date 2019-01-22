Пьяную школьницу госпитализировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 января. Школьницу с отравлением алкоголем госпитализировали в медучреждение в Петербурге.

Несовершеннолетнюю девушку, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, задержали патрульные в Красногвардейском районе города, ее госпитализировали в медучреждение.

Известно, что школьница 2004 года рождения ранее убегала из дома. Врачи установили, что она уже ведет половую жизнь. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.