Синоптики обещают петербуржцам ослабление морозов во вторник

Санкт-Петербург, 22 января. Синоптики обещают петербуржцам потепление во вторник.

Небольшое потепление до минус 14 градусов ожидается 22 января в Санкт-Петербурге. Станет теплее по сравнению с понедельником, когда столбик термометра в некоторых районах показывал 18 градусов мороза.

Ветер будет дуть со скоростью до трех метров в секунду. Гололед на дорогах сохранится, поэтому водителям советуют быть предельно внимательными и аккуратными за рулем авто, помнить о плавном маневрировании и соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.