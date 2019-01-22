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Синоптики обещают петербуржцам ослабление морозов во вторник

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Синоптики обещают петербуржцам ослабление морозов во вторник

Санкт-Петербург, 22 января. Синоптики обещают петербуржцам потепление во вторник.

Небольшое потепление до минус 14 градусов ожидается 22 января в Санкт-Петербурге. Станет теплее по сравнению с понедельником, когда столбик термометра в некоторых районах показывал 18 градусов мороза.

Ветер будет дуть со скоростью до трех метров в секунду. Гололед на дорогах сохранится, поэтому водителям советуют быть предельно внимательными и аккуратными за рулем авто, помнить о плавном маневрировании и соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Автор: Алексей Громов
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