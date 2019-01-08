Петербург проснулся: чего добился Беглов за первые 100 дней в Северной столице

11 января временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов перейдет рубеж в 100 дней на посту главы города. Срок, недостаточный для того, чтобы дать оценку деятельности врио, однако позволяющий проследить за тенденциями и направлениями, которые Беглов наметил в своей работе.

Эксперты приходят к единому мнению, что приход бывшего полпреда Северо-Западного федерального округа на пост градоначальника стал для Петербурга глотком свежего воздуха.

Петербургский политолог, журналист Юрий Светов в интервью Федеральному агентству новостей разъяснил, какие решения Беглова на посту врио стали определяющими для дальнейшего развития города, а над чем еще предстоит серьезно поработать.

Выборы нового губернатора пройдут в единый день голосования по всей стране — 8 сентября. Это крупное политическое событие не может не отразиться на направлениях работы новичка в городском правительстве. Политолог отметил, что отличительной чертой руководства Беглова стала открытость и готовность общаться со всеми структурами, организациями, частными лицами, чтобы вникнуть в суть проблем и заняться поиском их решения.

«Я оцениваю его деятельность положительно, потому что в городе проснулась жизнь. Политическая в первую очередь. Началась, как сейчас говорит молодежь, движуха, потому что обозначены сроки проведения выборов губернатора и выборов муниципальной власти Петербурга. Это, естественно, активизирует все политические силы, для того чтобы предъявить петербуржцам свое видение развития города на ближайшие годы. Здесь Александр Беглов выступает в роли главного ньюсмейкера, к нему приковано внимание людей, он демонстрирует методы работы. Ключевой из них, на мой взгляд, это постоянный диалог с городом, политическими институтами. Он старается вникать в положение дел, лично посещая разные болевые точки города», — разъяснил собеседник ФАН.

По словам Светова, «Беглов общается с бизнесом, общественностью, с теми, кто работает в сфере экономики, культуры, науки. Этот диалог очень важен для того, кто планирует руководить Петербургом, потому что в нашем городе люди хотят, чтобы их слышали и их мнение учитывали». По мнению эксперта, именно такое выстраивание коммуникации и стоит отнести к главному успеху пребывания Александра Беглова на посту врио губернатора.

Светов упомянул, что Беглов обратил внимание на экономическое развитие Петербурга, а именно извечный спор о соотношении дефицита в городском бюджете и действительных нужд. Однако предстоит сделать еще немало, уверен политолог. Первые дни руководства Беглова запомнились кадровыми перестановками в Смольном.

Комитет по инвестициям, не справлявшийся с рядом финансовых проектов, лишился руководителя Ирины Бабюк, также свои посты покинули два вице-губернатора — Михаил Мокрецов, возглавлявший финансовый блок, и небезызвестный Игорь Албин, курировавший в том числе строительство. По мнению эксперта, именно экономическая и строительная сферы Петербурга нуждаются в полной модернизации.

«Все последние годы у нас болевой точкой было то, что деньги выделялись комитетами Смольного на различные проекты, и чаще всего оказывалось, что эти средства не израсходовались. На эту проблему обратил внимание Беглов, и ему предстоит ее решить. Вторая важнейшая проблема — это, конечно, строительство метро, петербуржцы не удовлетворены подземкой, мы все время смотрим на Москву, на возведение там десятков станций в год, в то время как у нас возводят в лучшем случае три станции», — подчеркнул он.

Третьим пунктом станет строительство в городе. В частности, необходимо решить такие проблемы, как сохранение зеленых зон, уплотнительная застройка в центре Петербурга и обеспечение социальными объектами новых районов города.

Напомним, 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин освободил Георгия Полтавченко от должности губернатора Санкт-Петербурга в связи с переводом на другую работу. Временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга был назначен Александр Беглов.