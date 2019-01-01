Петербургские службы готовы к борьбе с последствиями метели 1 января

Санкт-Петербург, 1 января. Городские службы готовы к последствиям непогоды. Соответствующую информацию передают «Невские новости» со ссылкой на данные, полученные в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.



В первый день нового года службы города работают в плановом режиме и убирают улицы Петербурга. Ранее синоптики предупредили о снеге и метели, в комитете подчеркнули, что они готовы к ликвидации последствий непогоды, а новогодняя ночь прошла без коммунальных аварий.



Отметим, снегоуборочная техника подключена к автоматизированной системе мониторинга, поэтому каждую машину можно отследить на карте. Если горожане заметят недобросовестную работу, то следует звонить по следующим номерам телефонов: 578-1483 и 314-6043.



Напомним, в конце декабря врио губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал работу снегоуборочной техники, после чего поручил главе комитета Николаю Бондаренко увеличить число машин на дорогах.