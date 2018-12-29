Санкт-Петербург, 29 декабря. Народный артист России, долларовый миллиардер и виолончелист Сергей Ролдугин рассказал о жизни под санкциями и о ситуации, связанной с созданием в Вене филиала Дома музыки.

Как рассказал он в интервью «Петербургскому дневнику», приезжающие в Россию иностранные профессоры очень часто откликаются на предложения участвовать в разного рода проектах, в том числе интересуются созданием в Вене петербургского филиала Дома музыки. Однако сам Сергей Ролдугин за границу не выезжает.

«Мы им предлагаем таких студентов, такую концентрацию талантов в одном месте, что иностранцы тоже хотят участвовать в этих проектах, давать здесь концерты», — отметил Ролдугин, заметив, что даже в Бельгии удивляются профессионализму молодых музыкантов.

Там же регулярно спрашивают, действительно ли за подготовку и работу никто не берет огромных денег. По словам народного артиста, все миллионы, о которых часто говорят, идут только на приобретение дорогостоящих инструментов.