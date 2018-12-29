Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Петербурженка вытолкнула сожителя из окна пятого этажа

47
0 Оставить комментарий

Петербурженка вытолкнула сожителя из окна пятого этажа

Санкт-Петербург, 29 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении женщины, которая вытолкнула сожителя из окна пятого этажа в Петербурге. Об этом пишут «Невские новости».

Инцидент произошел 28 декабря около 00.30 в гостинице «Ладога» на проспекте Шаумяна: женщина 1981 года рождения во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, вытолкнула из окна пятого этажа своего сожителя 1979 года рождения. Он получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.