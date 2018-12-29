Петербурженка вытолкнула сожителя из окна пятого этажа

Санкт-Петербург, 29 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении женщины, которая вытолкнула сожителя из окна пятого этажа в Петербурге. Об этом пишут «Невские новости».

Инцидент произошел 28 декабря около 00.30 в гостинице «Ладога» на проспекте Шаумяна: женщина 1981 года рождения во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, вытолкнула из окна пятого этажа своего сожителя 1979 года рождения. Он получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.