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ФАН публикует видео массового ДТП с пострадавшим на Невском проспекте Петербурга

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ФАН публикует видео массового ДТП с пострадавшим на Невском проспекте Петербурга

Санкт-Петербург, 29 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на Невском проспекте Петербурга, сообщили источники ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, авария случилась в субботу утром, около 8.00 по московскому времени. Движение на дороге сейчас частично перекрыто. Очевидцы прислали в редакцию снимки и видео с места аварии.

Как уточнили очевидцы, пострадал один человек. Это молодой человек 2000 года рождения. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Врачи диагностировали у пациента перелом черепа.

На фотографиях одна из машин разбита полностью. На месте сейчас работает полиция.

Напомним, сразу несколько автомобилей стали участниками дорожного происшествия в Петербурге ночью 28 ноября. 

Такси остановилось на красный сигнал светофора на пересечении Московского и Ленинского проспектов, и в этот момент в автомобиль влетел Jeep. Всего в автомобильной аварии пострадали пять машин.

По полученным данным, один человек был доставлен в больницу. 

ФАН публикует видео массового ДТП с пострадавшим на Невском проспекте Петербурга

Автор: Алия Садыкова
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