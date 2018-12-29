ФАН публикует видео массового ДТП с пострадавшим на Невском проспекте Петербурга

Санкт-Петербург, 29 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на Невском проспекте Петербурга, сообщили источники ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, авария случилась в субботу утром, около 8.00 по московскому времени. Движение на дороге сейчас частично перекрыто. Очевидцы прислали в редакцию снимки и видео с места аварии.

Как уточнили очевидцы, пострадал один человек. Это молодой человек 2000 года рождения. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Врачи диагностировали у пациента перелом черепа.

На фотографиях одна из машин разбита полностью. На месте сейчас работает полиция.

Напомним, сразу несколько автомобилей стали участниками дорожного происшествия в Петербурге ночью 28 ноября.

Такси остановилось на красный сигнал светофора на пересечении Московского и Ленинского проспектов, и в этот момент в автомобиль влетел Jeep. Всего в автомобильной аварии пострадали пять машин.

По полученным данным, один человек был доставлен в больницу.