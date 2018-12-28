Петербургский аэропорт «Пулково» торжественно встретил 18-миллионного пассажира

Пулково, 28 декабря. Петербургский аэропорт «Пулково» поздравил 18-миллионного пассажира, пишет iReactor.

Сотрудники петербургского аэропорта торжественно поздравили девушку, которая оказалась 18-миллионным пассажиром. Она направлялась в Волгоград рейсом авиакомпании-лоукостера «Победа».

В «Пулково» выступили аниматоры и саксофонист, также «юбиляра» поздравил генеральный директор петербургского аэропорта. Он вручил ей набор эксклюзивных подарков и сертификат на посещение бизнес-салона.