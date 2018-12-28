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Беглов поручил открыть новый детский сад в Московском районе Петербурга в марте

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Беглов поручил открыть новый детский сад в Московском районе Петербурга в марте

Санкт-Петербург, 28 декабря. Новый детский сад на 300 мест откроют в Московском районе Петербурга в марте следующего года, сообщили в городской администрации.

28 декабря исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил здание на Среднерогатской улице 13, корпус 3, которое предназначено для детского сада. Глава города осмотрел бассейн, спортивный и актовый залы, а также спальные и игровые комнаты.

Жители микрорайона ранее обращались к Беглову с просьбой помочь с детским садом. Глава Петербурга отметил, что на данный момент строительство жилья на 70% опережает возведение социальной инфраструктуры.

«Мы будем исправлять ситуацию, — констатировал он. — и не только здесь».

Беглов поручил открыть новый детский сад в Московском районе Петербурга в марте

Врио губернатора поручил открыть детский сад уже в марте следующего года. Планируемый срок его открытия – 25 марта 2019 года.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы этот садик быстрее открыли», — заметил Беглов.

Автор: Катерина Иванова
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