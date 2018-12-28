Петербуржец получил условный срок за призывы к насилию в соцсети

Санкт-Петербург, 28 декабря. Пользователя соцсети суд в Петербурге приговорил к двум годам лишения свободы условно за размещенный четыре года назад пост в Сети с признаками призыва к насилию в отношении антифашистов. Соответствующую информацию передает пресс-служба городских судов.

Владимира Рязанцева Невский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в совершении преступления, связанного с размещением поста в социальной сети «Вконтакте» с признаками призыва к насилию в отношении антифашистов, и приговорил его к двум годам лишения свободы условно и запрету пользоваться интернетом в течение указанного периода.

По информации РИА Новости, полученной от адвоката Виталия Черкасова, пост, посвященный другу подзащитного, был шуточным, однако суд посчитал, что пользователь соцсети призвал к насилию против антифашистов.

«... это была всего лишь шутка, так как он никогда не причислял себя к антифашистам, но правоохранительные органы посчитали иначе», — отметил Черкасов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282 статьи УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства).