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Милонов намерен открыть эксклюзивную сирийскую шаверму на юге Петербурга

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Милонов намерен открыть эксклюзивную сирийскую шаверму на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 28 декабря. Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен открыть сирийскую шаверму на юге Северной столицы, пишет «Петербургский дневник».

Депутат Государственной думы Виталий Милонов хочет открыть заведение, где будут продавать шаверму без добавления майонеза и других нетрадиционных ингредиентов.

Он отметил, что самая вкусная шаверма в Сирии. В Петербурге есть хорошие варианты, но их крайне сложно найти, поэтому депутат хочет, чтобы горожане могли соприкоснуться с «нравственным шаверменным камертоном»

«Там эталонная шаверма, без водопроводных огурцов, помидоров. Она делается из куры или говядины, соуса Лабане, немного гранатового соуса», — сказал Милонов.

Автор: Алексей Громов
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