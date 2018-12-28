Милонов намерен открыть эксклюзивную сирийскую шаверму на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 28 декабря. Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен открыть сирийскую шаверму на юге Северной столицы, пишет «Петербургский дневник».

Депутат Государственной думы Виталий Милонов хочет открыть заведение, где будут продавать шаверму без добавления майонеза и других нетрадиционных ингредиентов.

Он отметил, что самая вкусная шаверма в Сирии. В Петербурге есть хорошие варианты, но их крайне сложно найти, поэтому депутат хочет, чтобы горожане могли соприкоснуться с «нравственным шаверменным камертоном»