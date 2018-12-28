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Акция в поддержку Кокорина пройдет у стадиона «Газпром Арена» в Петербурге

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Акция в поддержку Кокорина пройдет у стадиона «Газпром Арена» в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 декабря. Акция в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина пройдет 28 декабря в Петербурге. Соответствующие данные появились на странице футболиста в соцсети Instagram.

В пятницу, 28 декабря, в 15.00 у стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове состоится акция в поддержку Кокорина. Он в настоящее время вместе с Павлом Мамаевым находится в СИЗО, где они пробудут до 8 февраля следующего года.

Участники акции намерены записать футболисту поздравление перед Новым годом и запустить в небо сине-бело-голубые шары.

Автор: Алексей Громов
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