ДТП с фурой парализовало движение на Обводном канале в Петербурге: опубликовано видео
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Санкт-Петербург, 28 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на набережной Обводного канала в Петербурге: фуру занесло и переломило. Федеральное агентство новостей публикует видео.
ДТП произошло на участке, ведущего от дороги к мосту Александра Невского: занесло и переломило фуру. Из-за аварии зафиксированы серьезные проблемы с трафиком.
«Не справился с управлением», — говорит на кадрах автор видео.