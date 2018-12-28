ДТП с фурой парализовало движение на Обводном канале в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 28 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на набережной Обводного канала в Петербурге: фуру занесло и переломило. Федеральное агентство новостей публикует видео.

ДТП произошло на участке, ведущего от дороги к мосту Александра Невского: занесло и переломило фуру. Из-за аварии зафиксированы серьезные проблемы с трафиком.