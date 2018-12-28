Продажи автомобилей в Петербурге в ноябре стали рекордными за 4 года

Санкт-Петербург, 28 декабря. Рекорд по количеству проданных автомобилей в Санкт-Петербурге за один месяц установили в ноябре 2018 года, передает агентство «Auto-Dealer-СПб».

За 11 месяцев текущего года удалось продать свыше 143,5 новых легковых автомобилей. Этот показатель на 16 процентов выше, чем зафиксировали в 2017 году.

Также интересно, что в ноябре 2018 года установлен рекорд по количеству проданных автомобилей за один месяц для периода 2015-2018 года. Дилерам удалось реализовать почти 15 тысяч авто. Чаще всего покупают машины марки KIA (свыше 2,2 тысяч), а лидер автомобильного рынка в Петербурге – Hyundai – показал отрицательную динамику продаж.