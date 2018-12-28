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Беглов осмотрел новый детский сад в Московском районе Петербурга

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Беглов осмотрел новый детский сад в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 28 декабря. Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрел здание нового детского садика в Московском районе.

Несколько сотен жителей микрорайона обратились ранее к Беглову с просьбой помочь решить проблему с детским садиком. Глава города поручил до конца года выкупить восемь социальных объектов, в том числе детский сад на 300 мест. Всего на покупку объектов было потрачено 599 миллионов рублей.

Беглов осмотрел новый детский сад в Московском районе Петербурга

Здание детского сада находится по адресу Среднерогатская улица, дом 13, корпус 3, строение 1. 28 декабря Беглов посетил объект. Врио губернатора поручил открыть садик для детей уже 25 марта, передает «Невские новости».

Автор: Катерина Иванова
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