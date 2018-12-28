Мундиаль, мосты и метро: что построили в Петербурге в 2018 году

В течение минувшего года строительство в Петербурге шло под знаком чемпионата мира по футболу. Впервые Россия принимала главный футбольный праздник мира — и провела его так, что ФИФА после финала еще долго благодарила РФ за высочайшую организацию турнира. Как это сказалось на сфере строительства в Северной столице? Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Для сферы строительства ЧМ-2018 оказался «палкой о двух концах». Горожане сетуют на то, что в городе за минувший годы было построено очень мало жилья и социальных объектов. Подводя итоги, в Смольном сообщили, что в 2018 году в городе введено в эксплуатацию всего 12 детских садов, две школы и два объекта здравоохранения.

Увы, но такой результат был запланирован — все строительные ресурсы были брошены на подготовку объектов к чемпионату мира.

И вот здесь уже есть чем гордиться. Чтобы болельщикам было удобно добираться до стадиона на Крестовском острове, 26 мая были открыты две новые станции метро — «Новокрестовская» и «Беговая». Несмотря на то, что «Новокрестовская», по мнению экспертов, будет иметь небольшой пассажиропоток, ее строительство было оправдано: без нее нельзя было сдать «Беговую».

Кстати, «Беговая» попала в Книгу рекордов как самая западная станция метрополитена в России.

Однако сдав в эксплуатацию станции на севере города, совсем забыли про юг. В этом году должны были открыться еще три станции — «Дунайская», «Проспект Славы» и «Южная». Стоимость их создания составляет 26 миллиардов рублей. И необходимые финансы для этого были выделены.

Не было другого — вопросов контроля, планирования и ответственности за важнейшую социальную стройку. Каждый раз на заседаниях правительства в Смольном теперь уже бывший губернатор Георгий Полтавченко, спрашивал у профильного вице-губернатора Игоря Албина, на днях отправленного в отставку: все ли в порядке, все ли под контролем?

Эти объекты слишком важны для петербуржцев — во Фрунзенском районе проживает более 400 тысяч человек. Но пока в справочниках судьба этих станций отражена сухой строчкой: «Открытие новых станций Фрунзенско-Приморской линии переносится с 2018 года на более поздние сроки». Решать проблему предстоит руководству Петербурга, но метрополитен практически каждый день не дает о себе забывать.

Конец года ознаменован очередным скандалом. Из-за невыплаты заработной платы сотни рабочих сразу нескольких СМУ объявили забастовку и отказались выходить из шахты на поверхность. Оставить людей без средств перед Новым годом невозможно — и врио губернатора Александр Беглов в экстренном порядке принялся за решение этой проблемы.

Как выяснилось, основной подрядчик, которому благоволила предыдущая администрация, так «нахимичил» с финансами, что долги по зарплате составляют сотни миллионов рублей. Как стало известно ФАН, на сегодняшний день есть уверенность, что 2019 год рабочие встретят с хорошим настроением и выплаченной зарплатой.

13 мая 2018 года тысячи автомобилистов Петербурга вздохнули с облегчением: открылось движение по мосту Бетанкура. Неразводной шестиполосный мост соединил Василеостровский район с Петроградским. На самом Васильевском острове было открыто движение по набережной Макарова. Магистраль позволила автомобилистам в обход пробок добираться до ЗСД.

Говоря о влиянии мундиаля на сферу строительства, нельзя не упомянуть вновь построенные и реконструированные футбольные центры, где расположились базы национальных сборных стран-участников чемпионата мира — это и дороги, ведущие к базам, и новые тренировочные арены.

Так, сборная Саудовской Аравии разместилась в центре Петербурга, но тренировалась на базе «Зенита» в тренировочном центре «Газпром» в Удельном парке. Жители района уже оценили новые дороги, ведущие к базе. Англичане жили в Репино, а их тренировки проходили на реконструированном стадионе «Спартак» в Зеленогорске. Сборная Коста-Рики для подготовки к играм выбрала Павловск. Опять же: новые дороги, новый стадион. Футболисты Южной Кореи по такой же схеме разместились в Ломоносове.

Наконец, в 2018 году появился один из новейших символов Петербурга — «Лахта-центр». Когда 29 октября года Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» поставило его на кадастровый учет, 462-метровый небоскреб вошел в топ-20 самых высоких зданий в мире.