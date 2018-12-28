Неизвестный напал на бригаду скорой помощи в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 28 декабря. Неизвестный мужчина напал на бригаду скорой помощи в Петербурге. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Утром 28 декабря в центре Петербурга возле одного из домов по набережной реки Мойки мужчина, личность которого на данный момент не установлена, совершил нападение на бригаду скорой помощи. Инцидент сняли на видео.

Злоумышленник открыл дверь машины скорой помощи и попытался вытащить из салона пассажира, после чего завязалась драка.

Очевидцы сообщают, что напавший на медиков мужчина возвращался с корпоратива.