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Происшествия

Два пенсионера погибли при пожаре в Петербурге

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Два пенсионера погибли при пожаре в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Кировском районе Петербурга: два человека погибли при пожаре в квартире. Об этом пишут «Невские новости».

Утром 28 декабря на проспекте Народного Ополчения загорелась трехкомнатная квартира, на место незамедлительно выехали экстренные службы.

Спасатели нашли в помещении тело 51-летнего мужчины, у квартиры, расположенной чуть выше, без сознания лежала 80-летняя женщина, она скончалась в карете скорой помощи. Также пострадала 68-летняя женщина.

 

Автор: Алексей Громов
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