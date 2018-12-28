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Восьмилетняя петербурженка в одиночку уехала на поезде к Деду Морозу

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Восьмилетняя петербурженка в одиночку уехала на поезде к Деду Морозу

Петербург, 28 декабря. Восьмилетняя девочка из Петербурга одна уехала на поезде к Деду Морозу.

Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», инцидент произошел накануне на Ладожском вокзале северной столицы, куда первоклассница приехала вместе с бабушкой.

Как оказалось, в преддверии Нового года пожилая женщина решила вместе с девочкой съездить в Великий Устюг, однако ввиду ряда причин первоклассница оказалась в поезде раньше, а бабушка отстала и не успела сесть в вагон.

Пожилая женщина обратилась к транспортным полицейским, инспекторы встретили ребенка на станции Волховстрой. После инцидента обе отправились на родину Деда Мороза, пишет «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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