Восьмилетняя петербурженка в одиночку уехала на поезде к Деду Морозу
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Петербург, 28 декабря. Восьмилетняя девочка из Петербурга одна уехала на поезде к Деду Морозу.
Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», инцидент произошел накануне на Ладожском вокзале северной столицы, куда первоклассница приехала вместе с бабушкой.
Как оказалось, в преддверии Нового года пожилая женщина решила вместе с девочкой съездить в Великий Устюг, однако ввиду ряда причин первоклассница оказалась в поезде раньше, а бабушка отстала и не успела сесть в вагон.
Пожилая женщина обратилась к транспортным полицейским, инспекторы встретили ребенка на станции Волховстрой. После инцидента обе отправились на родину Деда Мороза, пишет «Газета.ru».