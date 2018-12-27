Больше 300 человек помогли девочке, пострадавшей при падении строительных лесов в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 декабря. Более 300 человек помогли 16-летней Диане Савенковой. Летом 2018 года во время ураганного ветра на школьницу рухнули строительные леса с арки Главного штаба в Санкт-Петербурге. Медики диагностировали перелом позвоночника и ушиб спинного мозга.

Врачи прооперировали подростка, но предупредили: шансов встать на ноги очень мало. С тех пор девочка перенесла еще несколько операций, а сейчас проходит курс реабилитации в Детской городской больнице №22 в Колпино. В лечении появилась положительная динамика, но восстановление может занять как минимум три года.

«Петербургский дневник» в начале декабря объявил акцию помощи семье Дианы Савенковой. Ее мама — Людмила — работает уборщицей и одна воспитывает двух дочерей. Сестренка Дианы — совсем еще маленькая девочка. В социальной сети «ВКонтакте» издание создало специальную группу, где стало публиковать последние новости из жизни Дианы, а также разместило список самых необходимых для нее вещей. Петербуржцы откликнулись на призыв и стали приносить в редакцию подарки для девочки.

«Передайте ей, что все будет хорошо. Главное — верить», — цитирует издание слова неравнодушных горожан.

В группе «ВКонтакте» также были указаны реквизиты для перевода денежных средств Диане Савенковой. Мама девочки рассказала, что помощь оказали более 300 человек. Общими усилиями было собрано больше 250 тысяч рублей.

Сейчас семья Савенковых ведет переговоры о покупке однокомнатной квартиры, которая бы находилась на первом этаже. Квартирный вопрос — одна из основных проблем, так как пока Диана, ее мама и сестренка живут в квартире, расположенной на пятом этаже. Лифта в этом доме нет, и девочка практически отрезана от внешнего мира.