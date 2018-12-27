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Власти Петербурга выделят 47 млрд рублей на развитие Кронштадта

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Власти Петербурга выделят 47 млрд рублей на развитие Кронштадта

Санкт-Петербург, 27 декабря. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое вносит коррективы в госпрограмму «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга». Документ предусматривает выделение средств на развитие Кронштадта.

Беглов заявил, что Кронштадт обладает огромным туристическим потенциалом. Поэтому петербургские власти выделят более 47 млрд рублей на развитие города.

«Наша общая задача — превратить Кронштадт в культурный центр национального и международного уровня», — сказал губернатор, его слова приводят «Невские новости».

Он подчеркнул, что Петербург располагает необходимыми ресурсами. По словам Беглова, в Кронштадте состоится военно-морской парад в честь Дня ВМФ. На территории города планируется провести Международный военно-морской салон.

Власти Петербурга выделят 47 млрд рублей на развитие Кронштадта

Ранее в Кронштадте открыли крупнейший в мире музей батискафов. Экспозиция находится под открытым небом рядом с Петровским парком. Выставка батискафов готовилась в течение нескольких лет.

Автор: Ирина Селезнева
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