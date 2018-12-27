Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

ФАН публикует список пострадавших при столкновении поезда и маршрутки в Петербурге

142
0 Оставить комментарий

ФАН публикует список пострадавших при столкновении поезда и маршрутки в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 декабря. Установлены личности пострадавших при ДТП возле станции «Нева» Октябрьской железной дороги, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 27 декабря. По данным источника ФАН, авария случилась из-за несработавшей сигнализации на переезде. В тяжелом состоянии находится мужчина 1988 года рождения, пострадал мальчик 2015 года рождения.

ФАН публикует список пострадавших при столкновении поезда и маршрутки в Петербурге

Травмы получила Ирина Л., 1951 года рождения, в списке пострадавших находятся фамилии женщины 1963 года рождения и девушки 1997 года рождения.

Сообщается, что также пострадали при ДТП водитель тепловоза 1991 года рождения и водитель маршрутки 1960 года рождения. На месте ЧП работают спасатели и правоохранительные органы.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.