Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

На Октябрьской железной дороге прокомментировали ДТП с участием маршрутки и поезда

135
0 Оставить комментарий

На Октябрьской железной дороге прокомментировали ДТП с участием маршрутки и поезда

Санкт-Петербург, 27 декабря. ДТП на железнодорожном переезде с участием маршрутки и локомотива рядом со станцией «Нева» не повлияло на движение поездов, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Авария произошла около 14.30. По данным пресс-службы, водитель маршрутки нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с грузовым локомотивом. По информации источника ФАН, ДТП произошло из-за несрабатывания сигнализации на переезде. В ОЖД же отметили, что сигнализация работала исправно.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Подвижной состав не сходил с рельс. Октябрьская железная дорога призвала водителей соблюдать правила дорожного движения и не подвергать риску жизни сотрудников железной дороги.

На Октябрьской железной дороге прокомментировали ДТП с участием маршрутки и поезда

Ранее Федеральное агентство опубликовало видео с места происшествия.В аварии пострадали три человека.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.