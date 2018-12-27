На Октябрьской железной дороге прокомментировали ДТП с участием маршрутки и поезда

Санкт-Петербург, 27 декабря. ДТП на железнодорожном переезде с участием маршрутки и локомотива рядом со станцией «Нева» не повлияло на движение поездов, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Авария произошла около 14.30. По данным пресс-службы, водитель маршрутки нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с грузовым локомотивом. По информации источника ФАН, ДТП произошло из-за несрабатывания сигнализации на переезде. В ОЖД же отметили, что сигнализация работала исправно.



Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Подвижной состав не сходил с рельс. Октябрьская железная дорога призвала водителей соблюдать правила дорожного движения и не подвергать риску жизни сотрудников железной дороги.

Ранее Федеральное агентство опубликовало видео с места происшествия.В аварии пострадали три человека.