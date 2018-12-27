Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на новогодние праздники

Санкт-Петербург, 27 декабря. Северную столицу России ожидает спокойная морозная погода, несмотря на влияние циклонов, об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Все новогодние праздники в Петербурге будет ощущаться влияние циклонов. Средняя температура по городу составит 6 градусов мороза, в Ленинградской области будет немного холоднее.

Колесов добавил, что может наблюдаться аномалия в виде положительной температуры. Столбики термометра могут показать +2 градуса. Однако к 29 декабря должно стать теплее, потом на смену теплу придет мороз.

Циклон, который придет 1 января, снизит температуру до 10 градусов мороза. Затем в Петербурге начнется оттепель, резюмировал синоптик.