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В Петербурге на шести набережных появились дорожки для велосипедистов

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В Петербурге на шести набережных появились дорожки для велосипедистов

Санкт-Петербург, 27 декабря. На шести набережных обустроили вело-пешеходные дорожки общей протяженностью 15,2 км.

Дорожки для велиспедистов появились на Ушаковской и Выборгской, Воскресенской, Смольной, Октябрьской, Малоохотинской набережных. Это было сделано по поручению врио губернатора Петербурга Александра Беглова, который распорядился организовать условия для велосипедистов.

В городе для спортсменов доступно 27 маршрутов протяженностью более 1,6 км. В 2019 году веломаршруты появятся на Приморском проспекте, набережной Крюкова и Адмиралтейском канале.

Автор: Ирина Селезнева
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