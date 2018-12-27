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Два человека погибли при пожаре на проспекте Народного Ополчения в Петербурге

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Два человека погибли при пожаре на проспекте Народного Ополчения в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 декабря. В одном из домов на проспекте Народного ополчения в Петербурге произошел пожар, спасатели обнаружили труп погибшего в огне мужчины.

В сгоревшей квартире находились еще две женщины. Пострадавших доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь одной из них. Предполагаемой причиной смерти мужчины стало отравление угарным газом.

Как сообщили в ГУ СКР по Петербургу, следственные органы проводят доследственную проверку инцидента. Специалисты устанавливают причины пожара, пишет «Петербургский дневник».

Автор: Ирина Селезнева
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