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Депутаты Петербурга рассмотрят законопроект об отмене льгот для детей силовиков

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Депутаты Петербурга рассмотрят законопроект об отмене льгот для детей силовиков

Санкт-Петербург, 27 декабря. На рассмотрение Заксобрания Петербурга вынесли законоппроект об отмене вреочередного зачисления детей силовиков и судей в образовательные учреждения города.

Автором документа выступил Максим Резник, он предложил снять льготы для детей прокуроров, сотрудников следственных органов, военнослужащих, полицейских.

Резник считает, что следует оставить лишь льготы для детей из семей погибших при исполнении сотрудников. По словам депутата, дети из семей перечисленных выше категорий не хуже и не лучше детей «дворников, маляров или столяров».

Документ также предполагает лишение льгот на отдых в летних лагерях для школьников.

Автор: Ирина Селезнева
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