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Автоматизированная стоянка заработала на проспекте Маршала Жукова в Петербурге

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Автоматизированная стоянка заработала на проспекте Маршала Жукова в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 декабря. На проспекте Маршала Жукова обновили стоянку для автомобилей, теперь здесь есть видеонаблюдение и электронные табло.

Городскую стоянку полностью автоматизировали. Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, заработал терминал оплаты, шлагбаумы, стойки въезда-выезда.

В режиме реального времени на электронном табло отображается количество вободных мест. Из-за сильных снегопадов в Петербурге спасатели порекомендовали водителям быть осторожными. Ранее сообщалось, что в снегопад на расчистку дорогу вышли более 7 тысяч дворников

Автор: Ирина Селезнева
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