Автоматизированная стоянка заработала на проспекте Маршала Жукова в Петербурге
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Санкт-Петербург, 27 декабря. На проспекте Маршала Жукова обновили стоянку для автомобилей, теперь здесь есть видеонаблюдение и электронные табло.
Городскую стоянку полностью автоматизировали. Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, заработал терминал оплаты, шлагбаумы, стойки въезда-выезда.
В режиме реального времени на электронном табло отображается количество вободных мест. Из-за сильных снегопадов в Петербурге спасатели порекомендовали водителям быть осторожными. Ранее сообщалось, что в снегопад на расчистку дорогу вышли более 7 тысяч дворников