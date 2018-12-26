Бондаренко по поручению Беглова разрешил ситуацию с бастующими метростроевцами

Санкт-Петербург, 26 декабря. По поручению врио губернатора Александра Беглова на предприятие «Метрострой» прибыли вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко и председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Они обсудили с бастующими метростроевцами имеющиеся проблемы и пообещали, что все задолженности будут своевременно ликвидированы.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники утренней смены «Метростроя» объявили забастовку, пока им не будет выплачена зарплата за четыре последних месяца. Харлашкин пообещал работникам, что первый платеж, за сентябрь и октябрь, будет переведен уже сегодня. Оставшиеся деньги переведут строителям завтра. По его словам, у города есть все ресурсы для этого, а нужная сумма уже находится в городском казначействе.

Бондаренко добавил, что выплатить деньги работникам необходимо именно сейчас, чтобы строители метро могли достойно встретить Новый год. Кроме того, он предложил обсудить возможные меры, которые должны быть приняты, чтобы сохранить имеющихся высококлассных специалистов и обеспечить их рабочими местами. Соответствующее заседание состоится в этот четверг в 17.00.