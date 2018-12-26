Беглов взял под личный контроль ситуацию с голодовкой сотрудников «Метростроя»

Санкт-Петербург, 26 декабря. Сотрудники «СМУ-11 Метрострой» объявили голодовку из-за невыплаты зарплат, сообщили Федеральному агентству новостей два источника, знакомых с ситуацией, в том числе один из работников метро.

Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов взял ситуацию с забастовкой сотрудников «Метростроя» под свой контроль. Глава города намерен разобраться с невыплатами зарплат в компании.

Как выяснилось, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин ушел в отставку, однако оставил за собой целый шлейф проблем, которые предстоит решить руководству города. Стало известно, что сотрудникам «Метростроя», который он курировал, уже четыре месяца не выплачивают зарплату.

Строители метро отказались работать и объявили забастовку. Они спустились в шахту и начали голодовку. Как подтвердили источники в организации, 26 декабря стало первым днем этой акции протеста. Сотрудники «Метростроя» уточнили, что поднимутся наверх, только когда им выплатят деньги.

Всего участие в протесте принимают 25 человек — все они работники одной смены. Их коллег, которые хотели присоединиться к бастующим, не пустило в шахту руководство «Метростроя».

Ранее Беглов провел встречу с журналисткой Аллой Андреевой, которая во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина рассказала о масштабе проблемы обманутых дольщиков ГК «Город» в Петербурге. Среди виновных она назвала Албина, который, даже несмотря на разгоревшийся скандал, отказался с ней встретиться и помочь.