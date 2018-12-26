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Петербуржец изнасиловал пьяного карельского подростка

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Петербуржец изнасиловал пьяного карельского подросткаСанкт-Петербург, 26 декабря. Мать подростка из Карелии обратилась в отделение полиции Приморского района Петербурга. Она заявила, что ее несовершеннолетний сын подвергся насилию.

Заявительница сообщила, что 16-летнего юношу изнасиловал незнакомый мужчина по имени Дмитрий. Инцидент произошел в одной из квартир на проспекте Героев. Злоумышленник напоил подростка, а затем надругался над ним.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

Автор: Ирина Селезнева
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