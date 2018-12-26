Суд Петербурга отклонил иск бухгалтера ФАН к Минюсту США

Санкт-Петербург, 26 декабря. Сестрорецкий районный суд Петербурга отказал главному бухгалтеру Федерального агентства новостей Елене Хусяйновой в принятии иска к Минюсту США о защите чести и достоинства, компенсации морального ущерба в размере 5 млн рублей, говорится в сообщении объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Хусяйнова просила признать незаконным опубликованное в Интернете обвинение против нее в совершении преступления (нарушение раздела 371 статьи 18 Кодекса США, с целью устроить раскол в американской политической системе). Истец оспаривает предъявленное обвинение и просит компенсировать моральный ущерб.

Суд отказал истцу, поскольку ее заявление не подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства и должно рассматриваться в ином судебном порядке. Защита должна предусматриваться в соответствии с законодательством США.

Елена Хусяйнова является главным бухгалтером Федерального агентства новостей. Фактически США обвинили россиянку в том, что она якобы помогла американцам выбрать президента Дональда Трампа в 2016 году. Сам президент США заявил, что Хусяйнова не имеет отношения к его предвыборному штабу.

Позднее бухгалтер открыто обратилась к россиянам, американцам и всему мировому сообществу. Она подчеркнула, что была возмущена обвинениями в свой адрес. Хусяйнова, добавила, что является «простой русской женщиной», которая работает всю свою жизнь.