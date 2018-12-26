Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
Читать Новость
Общество

Более 7 тысяч дворников вышли на расчистку от снега дворов Петербурга

36
0 Оставить комментарий

Более 7 тысяч дворников вышли на расчистку от снега дворов Петербурга

Санкт-Петербург, 26 декабря. С петербургских улиц вывезли 39 тысяч кубометров снега, задействовано около 600 единиц снегоуборочной техники из-за снегопада, который обрушился на Петербург 25 декабря.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился перевести коммунальные службы на усиленный режим работы. Отмечается, что петербургские дворы расчищают почти 7,5 тысяч дворников.

Чиновники заявили, что коммунальщики будут работать с утра и до окончания снегопада. В Петербурге стоит температура воздуха около 0, часть снега начала таять. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня снова ожидают снегопады, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.