Более 7 тысяч дворников вышли на расчистку от снега дворов Петербурга

Санкт-Петербург, 26 декабря. С петербургских улиц вывезли 39 тысяч кубометров снега, задействовано около 600 единиц снегоуборочной техники из-за снегопада, который обрушился на Петербург 25 декабря.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился перевести коммунальные службы на усиленный режим работы. Отмечается, что петербургские дворы расчищают почти 7,5 тысяч дворников.

Чиновники заявили, что коммунальщики будут работать с утра и до окончания снегопада. В Петербурге стоит температура воздуха около 0, часть снега начала таять. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня снова ожидают снегопады, пишет «Комсомольская правда — Петербург».