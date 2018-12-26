Песков прокомментировал уход Албина с поста вице-губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 26 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уход в отставку вице-губернатора Петербурга Игоря Албина никак не связан с жалобой представительницы дольщиков города Владимиру Путину.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку двух вице-губернаторов: Игоря Албина и Михаила Мокрецова. По словам Пескова, отставка Албина была решением петербургских властей.

«Нет. Никак не связано. Это вопрос исключительно мэрии Санкт-Петербурга», — сказал Песков, его слова передает «Говорит Москва».

Напомним, что 20 декабря в ходе большой пресс-конференции дольщица Алла Андреева пожаловалась на Игоря Албина. По ее словам, чиновники дают разрешение на ввод в эксплуатацию неготовых домов.

Об увольнении Албина стало известно 26 декабря, сообщение появилось на сайте Смольного. Возглавивший Петербург Александр Беглов сделал ряд перестановок в правительстве города. Он придерживается взвешенной управленческой политики и внимательно относится к проблемам петербуржцев.

Ранее сообщалось, что Беглов встретился с активистами Центрального района Петербурга и обсудил развитие рекреационного пространства.