Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Первое в России судно-краболов спустили на воду в Петербурге

74
0 Оставить комментарий

Первое в России судно-краболов спустили на воду в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 декабря. На Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» спустили на воду краболовное судно, построенное по отечественному проекту, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Русь» является первым в стране высокотехнологичным краболовным судном. Краболов может 30 суток находиться в автономном плавании, а его оборудование позволяет сортировать и помещать членистоногих в специализированные цистерны с морской водой.

Первое в России судно-краболов спустили на воду в Петербурге

Улов не подвергается заморозке и может долгое время находиться на борту корабля. Планируется, что судно сможет добывать около 1 тыс. тонн краба в год. После спуска на воду «Русь» оснастят специальным оборудованием и летом 2019 года краболов отправится к порту приписки во Владивосток.

Первое в России судно-краболов спустили на воду в Петербурге

Автор: Денис Машкин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.