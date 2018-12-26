Первое в России судно-краболов спустили на воду в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 декабря. На Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» спустили на воду краболовное судно, построенное по отечественному проекту, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Русь» является первым в стране высокотехнологичным краболовным судном. Краболов может 30 суток находиться в автономном плавании, а его оборудование позволяет сортировать и помещать членистоногих в специализированные цистерны с морской водой.

Улов не подвергается заморозке и может долгое время находиться на борту корабля. Планируется, что судно сможет добывать около 1 тыс. тонн краба в год. После спуска на воду «Русь» оснастят специальным оборудованием и летом 2019 года краболов отправится к порту приписки во Владивосток.