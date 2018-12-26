СК РФ взыскал 1,5 млрд рублей с неплательщиков налогов в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 декабря. Сотрудники ГСУ СК России по Петербургу через суд взыскали более 1,5 млрд рублей ущерба, причиненного городскому бюджету за неуплату налогов.

Более 1,3 млрд рублей местные предприниматели оплатили в казну Петербурга, погасив задолженности по налоговым отчислениям. Отмечается, что в 2018 году в СКР поступило 166 сообщений о налоговых преступлениях.

Как сообщил глава отдела по расследованию налоговых преступлений 2-го УРОВД ГСУ СК РФ по Петербургу Владимир Ромицын, было возбуждено 98 уголовных дел. Также сократилось число сообщений о рейдерстве, возбуждено 4 уголовных дела о рейдерском захвате собственности предпринимателей.

Ромицын назвал рекордсменом по объему неуплаченного налога компанию «Технопоиск» — 3 млрд рублей. Пришлось арестовать склад с товаром и имущество других юрлиц, входивших в группу «Редмонд», пишет «Петербургский дневник».