Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

СК РФ взыскал 1,5 млрд рублей с неплательщиков налогов в Петербурге

55
0 Оставить комментарий

СК РФ взыскал 1,5 млрд рублей с неплательщиков налогов в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 декабря. Сотрудники ГСУ СК России по Петербургу через суд взыскали более 1,5 млрд рублей ущерба, причиненного городскому бюджету за неуплату налогов.

Более 1,3 млрд рублей местные предприниматели оплатили в казну Петербурга, погасив задолженности по налоговым отчислениям. Отмечается, что в 2018 году в СКР поступило 166 сообщений о налоговых преступлениях.

Как сообщил глава отдела по расследованию налоговых преступлений 2-го УРОВД ГСУ СК РФ по Петербургу Владимир Ромицын, было возбуждено 98 уголовных дел. Также сократилось число сообщений о рейдерстве, возбуждено 4 уголовных дела о рейдерском захвате собственности предпринимателей.

Ромицын назвал рекордсменом по объему неуплаченного налога компанию «Технопоиск» — 3 млрд рублей. Пришлось арестовать склад с товаром и имущество других юрлиц, входивших в группу «Редмонд», пишет «Петербургский дневник».

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.