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Дед Мороз и судебные приставы проводят в Петербурге акцию «Узнай о своих долгах»

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Дед Мороз и судебные приставы проводят в Петербурге акцию «Узнай о своих долгах»

Санкт-Петербург, 26 декабря. В петербургском аэропорту «Пулково» проходит акция «Узнай о своих долгах». Видео из аэропорта оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Судебные приставы напомнили пассажирам об ограничении права выезда за границу, если имеются непогашенные долги. По словам сотрудницы ведомства, в 2018 году за рубеж не смогли выехать более 70 тысяч должников.

Наличие долговых обязательств можно проверить на сайте Федеральной службы судебных приставов России. Рядом с рекламной растяжкой «Путешествуй без долгов» с пассажирами фотографируется Дед Мороз.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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