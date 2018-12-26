Дед Мороз и судебные приставы проводят в Петербурге акцию «Узнай о своих долгах»
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Санкт-Петербург, 26 декабря. В петербургском аэропорту «Пулково» проходит акция «Узнай о своих долгах». Видео из аэропорта оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.
Судебные приставы напомнили пассажирам об ограничении права выезда за границу, если имеются непогашенные долги. По словам сотрудницы ведомства, в 2018 году за рубеж не смогли выехать более 70 тысяч должников.
Наличие долговых обязательств можно проверить на сайте Федеральной службы судебных приставов России. Рядом с рекламной растяжкой «Путешествуй без долгов» с пассажирами фотографируется Дед Мороз.