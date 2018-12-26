Беглов отправил в отставку вице-губернаторов Петербурга Албина и Мокрецова

Санкт-Петербург, 26 декабря. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова, говорится в сообщении на сайте Смольного.

Михаил Мокрецов возглавлял финансовый блок Смольного с апреля 2013 года, с августа 2017 года его назначили главой Комитета имущественных отношений Петербурга. Обязанности Мокрецова возложили на замглавы ведомства Александра Германа.

Игорь Албин с 2014 года занимался решением вопросов капстроительства и реконструкции, курировал архитектуру, транспорт, энергетику Петербурга. Обязанности Албина возьмет на себя вице-губернатор Николай Бондаренко.

Александр Беглов был назначен врио губернатора Петербурга президентом России Владимиром Путиным в октябре 2018 года. Ранее он проявил себя на посту постпреда президента в СЗФО. За это время Беглов вник в проблематику Петербурга, инициировал пересмотр бюджетной политики города, обратил внимание на социальную сферу.

Кроме того, губернатор ведет открытую политику и встречается с активистами города, дольщиками проблемных домов. Он занят непосредственным решением острых вопросов. В то числе речь идет о проблемах в коммунальной сфере.

Эксперты полагают, что в 2019 году Александр Беглов создаст новую команду эффективных управленцев. Источник Федерального агентства новостей в Смольном назвал «проблемными» ведомствами Комитет имущественных отношений, Комитет по строительству, Комитет по градостроительной политике.