В Северо-Западной транспортной прокуратуре рассказали о нарушениях прав пассажиров в 2018 году

Санкт-Петербург, 26 декабря. Замглавы Северо-Западной транспортной прокуратуры Евгений Пузанов в рамках Третьего открытого форума СЗТП заявил, что защита пассажиров является приоритетом для ведомства.

В 2018 году было выявлено 854 нарушения закона в сфере транспорта, прокуратура вынесла 162 представления, к административной ответственности привлекли 57 человек. В суд направили 29 исков.

С января по декабрь 2018 года зафиксировано более 1000 случаев опоздания электричек, более 2500 рейсов задержали в «Пулково». По вине авиаперевозчиков произошло более 600 задержек.

Евгений Пузанов пояснил, что прокуратура проводит проверку в случае задержек. Пассажирам обязаны предоставить напитки, горячее питание и место в гостинице.

Кроме того, ведомство расследовало ряд инцидентов, в том числе обрушение мостика на платформе Московского вокзала в Петербурге, при котором пострадал один человек. Виновные были привлечены к ответственности, пишет издание «Экономика сегодня».