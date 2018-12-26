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Петербург избежал транспортного коллапса после сильного снегопада

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Петербург избежал транспортного коллапса после сильного снегопада

Санкт-Петербург, 26 декабря. Снегопад, который начался накануне в Петербурге, стал самым сильным с начала зимы. Однако коммунальные службы справляются с уборкой городских улиц.

В Петербурге по распоряжению врио губернатора Александра Беглова организовали ночную уборку снега. Благодаря этому решению и слаженной работе коммунальщиков город не встал в 10-балльных пробках.

После продолжительного снегопада на улицах Петербурга продолжает работу снегоуборочная техника. По данным синоптиков, снежный покров за сутки вырос на 7-10 см.

Петербург избежал транспортного коллапса после сильного снегопада

Чтобы избежать пробок, на дороги вывели дополнительную спецтехнику. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что при уборке снега используют около 900 единиц техники.

Как рассказал начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Петербурга Валентин Мизюкин, коммунальщики будут работать до тех пор, пока не очистят от снега всю проезжую часть и тротуары.

Автор: Ирина Селезнева
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