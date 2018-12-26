Петербург избежал транспортного коллапса после сильного снегопада

Санкт-Петербург, 26 декабря. Снегопад, который начался накануне в Петербурге, стал самым сильным с начала зимы. Однако коммунальные службы справляются с уборкой городских улиц.

В Петербурге по распоряжению врио губернатора Александра Беглова организовали ночную уборку снега. Благодаря этому решению и слаженной работе коммунальщиков город не встал в 10-балльных пробках.

После продолжительного снегопада на улицах Петербурга продолжает работу снегоуборочная техника. По данным синоптиков, снежный покров за сутки вырос на 7-10 см.

Чтобы избежать пробок, на дороги вывели дополнительную спецтехнику. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что при уборке снега используют около 900 единиц техники.

Как рассказал начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Петербурга Валентин Мизюкин, коммунальщики будут работать до тех пор, пока не очистят от снега всю проезжую часть и тротуары.