Утро без пробок: Беглов взял под контроль уборку от снега улиц Петербурга

Санкт-Петербург, 26 декабря. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов взял под контроль очистку городских улиц от снега.

В Петербурге стоит самая настоящая новогодняя погода: накануне, 25 декабря, город накрыла метель. Однако у этой красоты есть обратная сторона — на дорогах и тротуарах образовались сугробы, которые значительно затрудняют движение.

Проблема пробок из-за снегопада поднимается в Петербурге каждую зиму. Горожане ежегодно жаловались на неподготовленность коммунальных служб, которые традиционно не могут оперативно справиться со стихией.

Однако, несмотря на многочасовой снегопад этой ночью, утром 26 декабря петербуржцы без проблем смогли добраться до работы. Город не встал в пробках, что вызвало приятное удивление у всех.

Как пояснили в комитете по благоустройству, по поручению Беглова городские службы были переведены на усиленный режим работы. Накануне глава города проверил, как проходит уборка снега в центре Петербурга и раскритиковал качество работы. Он потребовал увеличить число машин с 657 до 950.

«В ночь на 26 декабря на улицах города будут работать свыше 900 единиц уборочной техники, — подтвердили информацию в комитете. — По крупным магистралям техника пройдет уступом».

На улицы города были выведены машины и тракторы с плугом и щеткой, самосвалы, лаповые и фронтальные погрузчики и другая специальная техника. Чиновники отметили, что при необходимости количество машин будет увеличено: Беглов взял под свой контроль уборку городских улиц.

Горожане поддержали Беглова. Они отметили, что работа по расчистке улиц была проведена оперативно, и это помогло предотвратить очередной транспортный коллапс.

«Быстро же Питер среагировал на резкие изменения погоды и обрушившиеся зимние снегопады! Беглов аж дополнительную технику вывел на улицы Петербурга!» — благодарят врио губернатора в Сети.

Быстро же Питер среагировал на резкие изменения погоды и обрушившиеся зимние снегопады! Беглов аж доп. технику вывел на улицы Петербурга! pic.twitter.com/MUNA9Qz7Us — Александр Дедуренко (@ADedurenko) December 25, 2018

«Александр Беглов проинспектировал качество уборки снега и выделил дополнительные единицы техники: метель только началась, а улицы уже убирают!» — констатируют горожане.

Александр Беглов проинспектировал качество уборки снега и выделил дополнительные единицы техники: метель только началась, а улицы уже убирают! pic.twitter.com/oO4diqWya5 — Булка и поребрик (@PiterskayaBulka) December 25, 2018

«Вот это я понимаю быстрое реагирование, — отзываются в столице. — Беглов в Питере срочно вывел всю технику на уборку улиц от снега. Именно так и должна действовать любая городская власть. Надеюсь, московские чиновники не ударят лицом в слякоть и так же оперативно решат в столице снежную проблему?»