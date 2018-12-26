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Грабители в масках похитили выручку в салоне связи в Пушкине

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Грабители в масках похитили выручку в салоне связи в Пушкине

Санкт-Петербург, 26 декабря. Полиция задержала в Петербурге двух злоумышленников, которые попытались ограбить салон сотовой связи «Связной» в Пушкине.

Безработные преступники были в масках и угрожали менеджеру пистолетом, потребовав выручку. Инцидент произошел вечером 25 декабря на Ленинградской улице.

Из кассового аппарата преступники похитили 2700 рублей. Правоохранители задержали злоумышленников на месте преступления, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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