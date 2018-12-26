Власти Петербурга справились с последствиями сильного снегопада

Санкт-Петербург, 26 декабря. Дороги Петербурга к утру были очищены после сильного снегопада, который накрыл город накануне вечером. На очистку улиц вышли более 900 единиц уборочной техники.

Мокрый снег продолжался в городе на Неве в течение почти всей ночи. Такая погода могла обернуться для водителей неприятным сюрпризом – образованием гололедицы на дорогах. Однако этого не произошло. В связи с погодными условиями коммунальные службы были переведены в усиленный режим работы.

В уборке были задействованы комбинированные дорожные машины и трактора с плугом и щеткой, лаповые и фронтальные погрузчики, а также самосвалы. Контроль за уборкой снега осуществлял комитет по благоустройству, на ночное дежурство вышло руководство комитета.

Еще вечером инспекцию уборки петербургских улиц провел врио губернатора города Александр Беглов. Он поручил увеличить количество уборочной техники.

Как отмечают в Сети петербургские водители, при прежних губернаторах города — Валентине Матвиенко и Георгии Полтавченко — так активно, как при исполняющим обязанности главы Петербурга Александре Беглове, улицы не расчищали. По их словам, раньше городские власти дожидались, когда снег растает сам.