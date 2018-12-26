Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пациент расстрелял гирудотерапевта в Петербурге

36
0 Оставить комментарий

Пациент расстрелял гирудотерапевта в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 декабря. Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное дело по факту нападения пациента, расстрелявшего врача иглорефлексотерапевта из двух пистолетов в клинике на Советской улице.

Инцидент произошел днем 25 декабря в процедурном кабинете. Мужчина 1951 года рождения из травматических пистолетов произвел не менее четырех выстрелов в живот и ноги врача-гирудотерапевта.

После нападения мужчина свел счеты с жизнью. Пострадавшего врача доставили в больницу с непроникающими ранениями стенки живота. Правоохранители проводят расследование, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.