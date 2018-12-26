Пациент расстрелял гирудотерапевта в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 декабря. Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное дело по факту нападения пациента, расстрелявшего врача иглорефлексотерапевта из двух пистолетов в клинике на Советской улице.

Инцидент произошел днем 25 декабря в процедурном кабинете. Мужчина 1951 года рождения из травматических пистолетов произвел не менее четырех выстрелов в живот и ноги врача-гирудотерапевта.

После нападения мужчина свел счеты с жизнью. Пострадавшего врача доставили в больницу с непроникающими ранениями стенки живота. Правоохранители проводят расследование, пишут «Невские новости».