В Санкт-Петербурге количество снегоуброчной техники на улицах выросло до 900 единиц — Мизюкин

Санкт-Петербург, 26 декабря. После продолжавшегося всю ночь снегопада коммунальные службы продолжают уборку улиц Санкт-Петербурга.

Снегопад, начавшийся накануне в Ленинградской области, стал, пожалуй, самым сильным в нынешнем сезоне. По оценке специалистов, снежный покров вырос сразу на 7-10 сантиметров. Осадки начались в вечерний час-пик, видимость упала до 500 метров, что привело к образованию заторов на дорогах Санкт-Петербурга.

Как рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Валентин Мизюкин, в вечерние часы на уборке снега было задействовано 657 единиц техники, с наступлением ночи по указанию врио губернатора города Александра Беглова ее количество было увеличено до 900 единиц.

«Прежде всего, это снегоочистка проезжей части — подметание «уступом». Это очистка от снега тротуаров, пешеходных зон, разметание островков безопасности и остановок общественного транспорта», — сообщил Мизюкин.

Труднодоступные места, площадь которых составляет около пяти миллионов квадратных метров, убираются вручную.