«Дрифт» трамвая в Петербурге попал на фото

Санкт-Петербург, 25 декабря. Жители Санкт-Петербурга засняли «дрифтующий» трамвай. Фотографии появились в одной групп в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Руставели. В городе началась сильная метель и трамвайные пути были не расчищены, что спровоцировало сход трамвая с рельсов.

Ранее временно-исполняющий обязанности губернатора Петебурга Александр Беглов поручил отправить на улицы города дополнительную технику для расчистки снега.

Отметим, что в настоящий момент на улицах города работает 657 единиц снегоуборочной техники. После распоряжение Беглова количество техники увеличат до 950 машин.